В июне Украина может получить закупленные по чешской инициативе боеприпасы

Боеприпасы, закупленные в рамках чешской инициативы, могут поступить в Украину уже в июне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра для издания Euractiv

Детали: Закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

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Об этом заявил советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сейчас более 15 стран взяли на себя обязательства финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские члены Альянса, такие как Канада.

В то время как Чешская Республика выявляет имеющиеся боеприпасы по всему миру, другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Чехия координирует доставку боеприпасов в Украину.

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"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы. – Ред.) в Украину", – сказал Пояр.

"Начиная с июня, поставки могут начаться", – добавил он.

Пояр отказался раскрыть происхождение боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, "где бы они ни были доступны по разумной цене и разумного качества".

Координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому большинство деталей стараются держать в тайне.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Накануне сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.





