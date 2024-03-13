Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

В июне Украина может получить закупленные по чешской инициативе боеприпасы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 15:46
В июне Украина может получить закупленные по чешской инициативе боеприпасы
Боеприпасы, которые Чехия закупила для Украины, фото: EPA-EFE, HANNIBAL HANSCHKE

Боеприпасы, закупленные в рамках чешской инициативы, могут поступить в Украину уже в июне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра для издания Euractiv

Детали: Закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

Реклама:

Об этом заявил советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сейчас более 15 стран взяли на себя обязательства финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские члены Альянса, такие как Канада.

В то время как Чешская Республика выявляет имеющиеся боеприпасы по всему миру, другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Чехия координирует доставку боеприпасов в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить их (боеприпасы. – Ред.) в Украину", – сказал Пояр.

"Начиная с июня, поставки могут начаться", – добавил он.

Пояр отказался раскрыть происхождение боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, "где бы они ни были доступны по разумной цене и разумного качества".

Координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому большинство деталей стараются держать в тайне.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Накануне сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.



Темы: ЧехияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Чехия
Фицо говорит, что не изменит мнения о войне в Украине, несмотря на напряжение с Чехией
Чехия нашла возможность передать еще 200 тысяч боеприпасов для Украины
Президент Чехии: Присутствие иностранных войск в Украине не будет нарушать международные нормы
Последние новости
09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Все новости...
Реклама: