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Раді пропонують дозволити в'язням ставати до служби в армії за контрактом

Валентина РоманенкоСереда, 13 березня 2024, 16:02
Раді пропонують дозволити в'язням ставати до служби в армії за контрактом
ілюстративне фото з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстрували законодавч ініціативу, покликану внести зміни до законодавства про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом в особливий період.

Джерело: проєкт закону №11079, зареєстрований у парламенті 13 березня

Деталі: Згідно з назвою, документом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

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Текст законопроєкту наразі відсутній. Серед ініціаторів – очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, група нардепів від СН та представник фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Теми: Верховна Рада
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