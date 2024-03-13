Раде предлагают разрешить заключенным становиться на службу в армии по контракту

В Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, призванную внести изменения в законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.

Источник: проект закона №11079, зарегистрированный в парламенте 13 марта

Детали: Согласно названию, документом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

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Текст законопроекта пока отсутствует. Среди инициаторов - глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, группа нардепов от СН и представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.