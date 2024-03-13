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Доброволець "Свобода Росії" закликав до евакуації мешканців Курської та Бєлгородської областей

Тетяна ОлійникСереда, 13 березня 2024, 22:24
Доброволець Свобода Росії закликав до евакуації мешканців Курської та Бєлгородської областей
доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Скриншот з "УП.Підсумки"

У легіоні "Свобода Росії" закликали мешканців Курської та Бєлгородської областей, які живуть поблизу військових об’єктів, евакуюватися.

Джерело: доброволець Олексій Барановський, "Лютик" в "УП.Підсумки"

Пряма мова: "Загроза є для військових об’єктів на території Курської та Бєлгородської областей. Ми попереджаємо мешканців цих територій, особливо з житлових будинків, які розташовані біля військових частин, військових об’єктів, щоб вони виїжджали".

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Деталі: За словами добровольця, перш за все, бійці легіону у своїх діях використовують ударні безпілотники на ці об’єкти.

Слова про те, що легіон готовий "йти маршем на Москву", Барановський пояснює тим, що йдеться не про те, що це станеться завтра. "Це велика стратегічна задача, яка рано чи пізно буде реалізована. Зараз час ще не прийшов, ситуація ще не склалася", – каже боєць.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

У легіоні "Свобода России" станом на вечір 13 березня кажуть, що російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією РФ у п’ятьох населених пунктах Бєлгородської області.

Теми: війнаРосія
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