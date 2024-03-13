Доброволец "Свобода России" призвал к эвакуации жителей Курской и Белгородской областей

В легионе "Свобода России" призвали жителей Курской и Белгородской областей, проживающих вблизи военных объектов, эвакуироваться.

Источник: доброволец Алексей Барановский, "Лютик" в "УП.Итоги"

Прямая речь: "Угроза для военных объектов на территории Курской и Белгородской областей. Мы предупреждаем жителей этих территорий, особенно из жилых домов, расположенных возле воинских частей, военных объектов, чтобы они выезжали".

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Детали: По словам добровольца, прежде всего бойцы легиона в своих действиях используют ударные беспилотники на эти объекты.

Слова о том, что легион готов "идти маршем на Москву", Барановский объясняет тем, что речь не идет о том, что это произойдет завтра. "Это большая стратегическая задача, которая рано или поздно будет реализована. Сейчас время еще не пришло, ситуация еще не сложилась", – говорит боец.

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Что предшествовало:

В легионе "Свобода России" на вечер 13 марта говорят, что российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией РФ в пяти населенных пунктах Белгородской области.