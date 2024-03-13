Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Легіон "Свобода России" обіцяє сюрпризи до "виборів Путіна": наразі бої йдуть на Бєлгородщині

Валентина РоманенкоСереда, 13 березня 2024, 21:35
Легіон Свобода России обіцяє сюрпризи до виборів Путіна: наразі бої йдуть на Бєлгородщині
фото з ТГ легіону "Свобода России"

У легіоні "Свобода России" кажуть, що російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією РФ у п’ятьох населених пунктах Бєлгородської області.

Джерело: доброволець Олексій Барановський з позивним "Лютик" в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Деталі: "Лютик" розповів, що село Тьоткіно у Курській області знаходиться в епіцентрі усіх воєнних дій, а також бойові зіткнення відбуваються і в інших населених пунктах.

Реклама:

Пряма мова: "Зараз ситуація нестабільності поширюється і на сусідні населені пункти, і не лише у Курській області, але і у Бєлгородській області. Там теж більше трьох, скоріше можна говорити про п’ять населених пунктів, де відбуваються бойові зіткнення між добровольчою армією і військами Путіна…

Це все приурочено до так званих виборів. Електоральної процедури, яка завтра почнеться по узурпації влади Володимиром Путіним в черговий раз. Ми, як небайдужі громадяни Росії, вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів і режиму Володимира Путіна. Ми взяли засоби для голосування (посміхається – ред.) і усі сюрпризи почнуться завтра, оскільки завтра вибори".

Що передувало: Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

фото, відеоСтрілянина в Підмосков'ї: 40 людей загинуло, виникла масштабна пожежа

Сирський анонсував переформатування деяких угруповань військ та налагодження ротацій

Палата представників схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Макрон про погрози РФ відправити атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю

Усі новини...
війна
Доброволець "Свободи Росії" закликав до евакуації мешканців Курської та Бєлгородської областей
Речник "Таврії" розповів про наслідки "сушкопаду" для лінії фронту
Третя штурмова про Авдіївський напрямок: РФ поклала вже полк, але продовжує тиснути
Останні новини
21:12
Білий дім про стрілянину під Москвою: Ніщо не вказує на причетність України
21:09
Зеленський: Удари РФ вночі були дуже підлі
20:43
ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна
20:41
відеоУ принцеси Кейт Міддлтон виявили рак
20:27
Сили оборони відбили понад 20 атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб
20:27
НАЗК більше не вестиме реєстр міжнародних "спонсорів війни"
20:08
У "Феофанії" продовжать надавати безоплатні медичні послуги: перелік
20:00
Захист енергообʼєктів під час атаки 22 березня спрацював з максимальною ефективністю – Найєм
19:40
У США ініціюють відставку спікера Джонсона: пропонує трампістка - ЗМІ
19:39
Сільські та селищні бюджети отримали можливість залучати кредити, включаючи міжнародні
Усі новини...
Реклама: