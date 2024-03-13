Легіон "Свобода России" обіцяє сюрпризи до "виборів Путіна": наразі бої йдуть на Бєлгородщині

У легіоні "Свобода России" кажуть, що російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією РФ у п’ятьох населених пунктах Бєлгородської області.

Джерело: доброволець Олексій Барановський з позивним "Лютик" в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Деталі: "Лютик" розповів, що село Тьоткіно у Курській області знаходиться в епіцентрі усіх воєнних дій, а також бойові зіткнення відбуваються і в інших населених пунктах.

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Пряма мова: "Зараз ситуація нестабільності поширюється і на сусідні населені пункти, і не лише у Курській області, але і у Бєлгородській області. Там теж більше трьох, скоріше можна говорити про п’ять населених пунктів, де відбуваються бойові зіткнення між добровольчою армією і військами Путіна…

Це все приурочено до так званих виборів. Електоральної процедури, яка завтра почнеться по узурпації влади Володимиром Путіним в черговий раз. Ми, як небайдужі громадяни Росії, вирішили таким чином висловити свою політичну волю, своє ставлення до цих виборів і режиму Володимира Путіна. Ми взяли засоби для голосування (посміхається – ред.) і усі сюрпризи почнуться завтра, оскільки завтра вибори".

Що передувало: Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

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