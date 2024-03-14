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Білий дім: Байден в курсі нових "ядерних" заяв Путіна 

Олена ІвашківЧетвер, 14 березня 2024, 02:52
Білий дім: Байден в курсі нових ядерних заяв Путіна 
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден в курсі нових заяв президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: У Білому домі зауважили, що Путін намагається шантажувати Захід.

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"Президент, звичайно, в курсі", сказала Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.

Вона зауважила, що у своєму інтерв’ю кремлівський лідер підтвердив ядерну доктрину Росії. Тим не менше, його риторика залишається безрозсудною й безвідповідальною впродовж усього конфлікту, ініційованого РФ проти України.

Жан-П'єр сказала, що не бачить жодних причин коригувати ядерну стратегію США і наголосила, що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 13 березня Президент РФ Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.
  • 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

Теми: СШАБайденПутінядерна зброя
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