Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина
Президент США Джо Байден в курсе новых заявлений президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.
Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
Детали: В Белом доме отметили, что Путин пытается шантажировать Запад.
"Президент, конечно, в курсе", сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.
Она отметила, что в своем интервью кремлевский лидер подтвердил ядерную доктрину России. Тем не менее, его риторика остается безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта, инициированного РФ против Украины.
Жан-Пьер сказала, что не видит никаких причин корректировать ядерную стратегию США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.
Предыстория:
- 13 марта Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.
- 29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.