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Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина

Алена ИвашкивЧетверг, 14 марта 2024, 02:52
Белый дом: Байден в курсе новых ядерных заявлений Путина
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден в курсе новых заявлений президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: В Белом доме отметили, что Путин пытается шантажировать Запад.

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"Президент, конечно, в курсе", сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.

Она отметила, что в своем интервью кремлевский лидер подтвердил ядерную доктрину России. Тем не менее, его риторика остается безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта, инициированного РФ против Украины.

Жан-Пьер сказала, что не видит никаких причин корректировать ядерную стратегию США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

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Темы: СШАБайденПутинядерное оружие
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