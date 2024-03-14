Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина

Президент США Джо Байден в курсе новых заявлений президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: В Белом доме отметили, что Путин пытается шантажировать Запад.

Реклама:

"Президент, конечно, в курсе", сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.

Она отметила, что в своем интервью кремлевский лидер подтвердил ядерную доктрину России. Тем не менее, его риторика остается безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта, инициированного РФ против Украины.

Жан-Пьер сказала, что не видит никаких причин корректировать ядерную стратегию США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: