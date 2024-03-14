У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, її матір та доньку шукають

Місце, де знайшли тіло жінки, її матір та донька, фото: Bild

На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців.

Джерело: Головне управління поліції Мангейма, Bild

Деталі: Матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.

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Поліція розшукує матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину.

За інформацієї поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше вона вважалася зниклою безвісти.

Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

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