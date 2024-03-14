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У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, її матір та доньку шукають

Олена ІвашківЧетвер, 14 березня 2024, 03:49
У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, її матір та доньку шукають
Місце, де знайшли тіло жінки, її матір та донька, фото: Bild

На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців. 

Джерело: Головне управління поліції Мангейма, Bild 

Деталі: Матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.

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Поліція розшукує матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину.

За інформацієї поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше вона вважалася зниклою безвісти. 

Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

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  • 20 лютого у лікарні помер Артем Козаченко, якого поранили ножем у німецькому Обергаузені.

Теми: Німеччинабіженцівбивство
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