У Німеччині вбили 27-річну біженку з України, її матір та доньку шукають
Четвер, 14 березня 2024, 03:49
На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців.
Джерело: Головне управління поліції Мангейма, Bild
Деталі: Матір вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише п'ять тижнів, зникли безвісти.
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Поліція розшукує матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину.
За інформацієї поліції, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше вона вважалася зниклою безвісти.
Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.
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