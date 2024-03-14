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В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее мать и дочь ищут

Алена ИвашкивЧетверг, 14 марта 2024, 03:49
В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее мать и дочь ищут
Место, где нашли тело женщины, ее мать и дочь, фото: Bild

На дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии полиция нашла тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. 

Источник: Главное управление полиции Мангейма, Bild 

Детали: Мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести.

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Полиция разыскивает мать убитой - 51-летнюю Марину Стеценко, которую считают свидетелем преступления.

По информации полиции, 27-летняя женщина погибла из-за насилия. Ранее она считалась пропавшей без вести. 

Сейчас продолжается расследование специальной комиссии по установлению точных обстоятельств преступления.

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Напомним:

  • 10 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.
  • По данным Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы. Врачи не смогли спасти Ермакова.
  • 20 февраля в больнице умер Артем Козаченко, которого ранили ножом в немецком Обергаузене.

Темы: Германиябеженцыубийство
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