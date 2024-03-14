В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее мать и дочь ищут

Место, где нашли тело женщины, ее мать и дочь, фото: Bild

На дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии полиция нашла тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев.

Источник: Главное управление полиции Мангейма, Bild

Детали: Мать убитой женщины и ее новорожденная дочь, которой всего пять недель, пропали без вести.

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Полиция разыскивает мать убитой - 51-летнюю Марину Стеценко, которую считают свидетелем преступления.

По информации полиции, 27-летняя женщина погибла из-за насилия. Ранее она считалась пропавшей без вести.

Сейчас продолжается расследование специальной комиссии по установлению точных обстоятельств преступления.

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