У Білому домі очікують що країни НАТО збільшать свої оборонні внески перед самітом у Вашингтоні.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За словами представниці Білого дому, на Вільнюському саміті минулого літа члени НАТО погодилися, що для усунення недоліків і реагування на зміну динаміки безпеки знадобляться витрати понад 2 відсотки ВВП.

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Цього року, вперше після створення Альянсу, 19 членів НАТО планують витратити принаймні 2 відсотки свого ВВП на оборону, що є шестикратним збільшенням з 2014 року.

Пряма мова: "Ми очікуємо, що ця кількість збільшиться перед Вашингтонським самітом.

І якщо об’єднати сукупний ВВП європейських союзників по НАТО, вони витрачатимуть 2 відсотки свого сукупного ВВП на оборону. Це важлива віха та чітка демонстрація того, що союзники визнають необхідність більше інвестувати в безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну".

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