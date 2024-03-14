У Білому домі очікують, що країни НАТО збільшать свої оборонні внески
У Білому домі очікують що країни НАТО збільшать свої оборонні внески перед самітом у Вашингтоні.
Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П’єр
Деталі: За словами представниці Білого дому, на Вільнюському саміті минулого літа члени НАТО погодилися, що для усунення недоліків і реагування на зміну динаміки безпеки знадобляться витрати понад 2 відсотки ВВП.
Цього року, вперше після створення Альянсу, 19 членів НАТО планують витратити принаймні 2 відсотки свого ВВП на оборону, що є шестикратним збільшенням з 2014 року.
Пряма мова: "Ми очікуємо, що ця кількість збільшиться перед Вашингтонським самітом.
І якщо об’єднати сукупний ВВП європейських союзників по НАТО, вони витрачатимуть 2 відсотки свого сукупного ВВП на оборону. Це важлива віха та чітка демонстрація того, що союзники визнають необхідність більше інвестувати в безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну".
Передісторія:
- У липні минулого року країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо того, щоби встановити обов’язковий поріг витрат на оборону на рівні 2% від ВВП.