В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы
В Белом доме ожидают что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы перед саммитом в Вашингтоне.
Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
Детали: По словам представительницы Белого дома, на Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более 2 процентов ВВП.
В этом году, впервые после создания Альянса, 19 членов НАТО планируют потратить по крайней мере 2 процента своего ВВП на оборону, что является шестикратным увеличением с 2014 года.
Прямая речь: "Мы ожидаем, что это количество увеличится перед Вашингтонским саммитом.
И если объединить совокупный ВВП европейских союзников по НАТО, они будут тратить 2 процента своего совокупного ВВП на оборону. Это важная веха и четкая демонстрация того, что союзники признают необходимость больше инвестировать в безопасность после повторного вторжения Путина в Украину".
Предыстория:
- В июле прошлого года страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно того, чтобы установить обязательный порог расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.