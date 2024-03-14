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В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы 

Алена ИвашкивЧетверг, 14 марта 2024, 06:42
В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы 
Солдат НАТО на учениях в финляндии, фото: Getty images

В Белом доме ожидают что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы перед саммитом в Вашингтоне.

Источник: заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: По словам представительницы Белого дома, на Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более 2 процентов ВВП. 

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В этом году, впервые после создания Альянса, 19 членов НАТО планируют потратить по крайней мере 2 процента своего ВВП на оборону, что является шестикратным увеличением с 2014 года.

Прямая речь: "Мы ожидаем, что это количество увеличится перед Вашингтонским саммитом. 

И если объединить совокупный ВВП европейских союзников по НАТО, они будут тратить 2 процента своего совокупного ВВП на оборону. Это важная веха и четкая демонстрация того, что союзники признают необходимость больше инвестировать в безопасность после повторного вторжения Путина в Украину".

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Предыстория:

  • В июле прошлого года страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно того, чтобы установить обязательный порог расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

Темы: НАТОСША
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