Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному
Легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняє, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".
Джерело: Легіон "Свобода Росії" в Telegram, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, Росгвардія, російські Тelegram-канали
Дослівно добровольці: "Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ у Тьоткіному. Красиво горить".
Деталі: У соцмережі також опублікували відео цих ударів.
Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному у Курській області РФ. Відео з Telegram легіону "Свобода Росії" pic.twitter.com/7Dz2a6i2Gf— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2024
Старовойт заявив, що в районі Тьоткіного в область нібито намагаються зайти українські ДРГ.
Пряма мова губернатора: "Українські терористи не полишають спроби увійти своїми ДРГ на нашу територію в районі селища Тьоткіного".
Він також заявив, що є небезпека атаки БПЛА і що сили і засоби ППО "приведені в готовність для відбиття можливої атаки".
При цьому Росгвардія заявляє, що біля селища Тьоткіне нібито відбиває напад нібито "українських диверсантів" і що нібито напередодні вони вже "знищили 30 націоналістів" у Бєлгородській області РФ. Однак жодних доказів цього не надали.
Водночас легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон опублікували спільне звернення до губернаторів Курської та Бєлгородської областей, у якому знову закликали оголосити негайну евакуацію цивільних із цих регіонів.
"Звільнення російських регіонів від путінського терористичного режиму триває в ці хвилини. Наразі по путінських військах у Бєлгородській та Курській області наносяться масовані удари.
Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей... негайно оголосити евакуацію... цивільних.
Мирні жителі не повинні страждати від війни, і будь-які жертви в процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта і Гладкова", − йдеться в повідомленні.
Вони також закликають владу "припинити виконувати злочинні накази путінської хунти і не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої домівки і рятувати життя своїх сімей".
"Операція зі звільнення Курської та Бєлгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей. Перемога буде за нами!", − запевняють добровольці.
У соцмережах з'явилися відео невеликих груп людей, які вирішили дослухатися до закликів про евакуацію та залишити небезпечні регіони.
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Передісторія:
- Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
- Відразу після цього глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.