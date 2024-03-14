Российские добровольцы заявили, что уничтожили 2 склада БК в Теткино
Легион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяет, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".
Источник: Легион "Свобода России" в Telegram, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, Росгвардия, российские Тelegram-каналы
Дословно добровольцы: "Пока путинская армия уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино. Красиво горит".
Детали: В соцсети также опубликовали видео этих ударов.
Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному у Курській області РФ. Відео з Telegram легіону "Свобода Росії" pic.twitter.com/7Dz2a6i2Gf— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2024
Старовойт заявил, что в районе Теткино в область якобы пытаются зайти украинские ДРГ.
Прямая речь губернатора: "Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино".
Он также заявил, что есть опасность атаки БПЛА и что силы и средства ПВО "приведены в готовность для отражения возможной атаки".
При этом Росгвардия заявляет, что у поселка Теткино якобы отражает нападение якобы "украинских диверсантов" и что якобы накануне они уже "уничтожили 30 националистов" в Белгородской области РФ. Однако никаких доказательств этого не предоставили.
Вместе с тем легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей, в котором снова призвали объявить немедленную эвакуацию гражданских из этих регионов.
"Освобождение российских регионов от путинского террористического режима продолжается в эти минуты. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской области наносятся массированные удары.
Мы призываем уполномоченных лиц этих областей… немедленно объявить эвакуацию… гражданских.
Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова", − говорится в сообщении.
Они также призывают власти "прекратить исполнять преступные приказы путинской хунты и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей".
"Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. Победа будет за нами!", − уверяют добровольцы.
В соцсетях появились видео небольших групп людей, которые решили прислушаться к призывам к эвакуации и покинуть опасные регионы.
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Предыстория:
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Сразу после єтого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.