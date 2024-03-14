Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские добровольцы заявили, что уничтожили 2 склада БК в Теткино

Ирина БалачукЧетверг, 14 марта 2024, 12:50
Российские добровольцы заявили, что уничтожили 2 склада БК в Теткино
Скриншот из видео

Легион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяет, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".

Источник: Легион "Свобода России" в Telegram, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, Росгвардия, российские Тelegram-каналы

Дословно добровольцы: "Пока путинская армия уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино. Красиво горит".

Реклама:

Детали: В соцсети также опубликовали видео этих ударов.

Старовойт заявил, что в районе Теткино в область якобы пытаются зайти украинские ДРГ.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь губернатора: "Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино".

Он также заявил, что есть опасность атаки БПЛА и что силы и средства ПВО "приведены в готовность для отражения возможной атаки".

При этом Росгвардия заявляет, что у поселка Теткино якобы отражает нападение якобы "украинских диверсантов" и что якобы накануне они уже "уничтожили 30 националистов" в Белгородской области РФ. Однако никаких доказательств этого не предоставили. 

 
Дым в Теткино
Фото Из Telegram-канала REadovka

Вместе с тем легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей, в котором снова призвали объявить немедленную эвакуацию гражданских из этих регионов.

"Освобождение российских регионов от путинского террористического режима продолжается в эти минуты. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской области наносятся массированные удары.

Мы призываем уполномоченных лиц этих областей… немедленно объявить эвакуацию… гражданских.

Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова", − говорится в сообщении.

Они также призывают власти "прекратить исполнять преступные приказы путинской хунты и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей".

"Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. Победа будет за нами!", − уверяют добровольцы.

В соцсетях появились видео небольших групп людей, которые решили прислушаться к призывам к эвакуации и покинуть опасные регионы.

Читайте также: Командир РДК White Rex: "Наши рейды в РФ – настоящий шок для россиян"

Предыстория:

  • Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
  • Сразу после єтого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей. 

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW

Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО

ГУР о стрельбе в Подмосковье: Это сознательная провокация спецслужб Путина

видеоУ принцессы Кейт Миддлтон обнаружили рак

фото, видеоСтрельба в Подмосковье: 40 человек погибли, возник масштабный пожар

Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США

Все новости...
Росcия
Рада призвала правительства и парламенты мира осудить и противодействовать "выборам Путина" на оккупированных территориях
Россия замедлила наступление в Донецкой области, оккупанты восстанавливают силы - британская разведка
Воссоединение Украины с РФ: Медведев озвучил так называемую "российскую формулу мира"
Последние новости
06:22
Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW
05:28
видеоХерсонская ОВА показала, как морпехи уничтожают врага и его технику в Крынках
04:22
На ВОТ Запорожской области россияне завезли врачей из Удмуртии – сопротивление
03:26
фото, видеоВ России горит еще один НПЗ – соцсети
02:48
Враг атаковал Сумщину КАБами, дронами, минами и НАР
01:54
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
01:30
Пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине – Белый дом
01:10
Руководство "Реала" видит в Лунине потенциал на долгие годы
00:58
Антиукраинская партия стала третьей по популярности в Польше
00:10
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: