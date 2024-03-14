Российские добровольцы заявили, что уничтожили 2 склада БК в Теткино

Легион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяет, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".

Источник: Легион "Свобода России" в Telegram, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, Росгвардия, российские Тelegram-каналы

Дословно добровольцы: "Пока путинская армия уничтожает дома гражданских, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 склада БК путинских войск в Теткино. Красиво горит".

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Детали: В соцсети также опубликовали видео этих ударов.

Російські добровольці заявили, що знищили 2 склади БК у Тьоткіному у Курській області РФ. Відео з Telegram легіону "Свобода Росії" pic.twitter.com/7Dz2a6i2Gf — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2024

Старовойт заявил, что в районе Теткино в область якобы пытаются зайти украинские ДРГ.

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Прямая речь губернатора: "Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино".

Он также заявил, что есть опасность атаки БПЛА и что силы и средства ПВО "приведены в готовность для отражения возможной атаки".

При этом Росгвардия заявляет, что у поселка Теткино якобы отражает нападение якобы "украинских диверсантов" и что якобы накануне они уже "уничтожили 30 националистов" в Белгородской области РФ. Однако никаких доказательств этого не предоставили.

Дым в Теткино Фото Из Telegram-канала REadovka

Вместе с тем легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей, в котором снова призвали объявить немедленную эвакуацию гражданских из этих регионов.

"Освобождение российских регионов от путинского террористического режима продолжается в эти минуты. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской области наносятся массированные удары.



Мы призываем уполномоченных лиц этих областей… немедленно объявить эвакуацию… гражданских.



Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова", − говорится в сообщении.



Они также призывают власти "прекратить исполнять преступные приказы путинской хунты и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей".

"Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. Победа будет за нами!", − уверяют добровольцы.

В соцсетях появились видео небольших групп людей, которые решили прислушаться к призывам к эвакуации и покинуть опасные регионы.

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