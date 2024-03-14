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Олещук: Patriot продовжує вести роботу у визначених районах прифронтових територій

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 березня 2024, 12:42
Олещук: Patriot продовжує вести роботу у визначених районах прифронтових територій
Микола Олещук. ілюстративне фото Повітряних сил

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Чергова важка доба війни! Ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами.

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Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, аби протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, наскільки це можливо сковувати дії ворожих "сушок", а при нагоді – знищувати противника!

Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій".

Деталі: Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

ВІДЕО ДНЯ

Захисники українського неба платять високу ціну, аби стримувати агресора і нищити його в повітрі, на землі і на морі.

Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та особливо відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.

Чому це важливо: Міжнародні медіа заявили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили України цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, що дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів.

Теми: PatriotПовітряні сили ЗСУвійна
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