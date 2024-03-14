Олещук: Patriot продовжує вести роботу у визначених районах прифронтових територій
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова: "Чергова важка доба війни! Ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами.
Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, аби протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, наскільки це можливо сковувати дії ворожих "сушок", а при нагоді – знищувати противника!
Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій".
Деталі: Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.
Захисники українського неба платять високу ціну, аби стримувати агресора і нищити його в повітрі, на землі і на морі.
Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та особливо відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.
Чому це важливо: Міжнародні медіа заявили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили України цю інформацію не коментували.
Нагадаємо, що дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів.