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Олещук: Patriot продолжает вести работу в определенных районах прифронтовых территорий

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 12:42
Олещук: Patriot продолжает вести работу в определенных районах прифронтовых территорий
Николай Олещук. иллюстративное фото Воздушных сил

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot продолжают выполнять боевые задачи в определенных районах прифронтовых территорий.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Очередные тяжелые сутки войны! Враг продолжает атаковать Украину на разных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами.

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Воздушные силы привлекают все доступные средства и инструменты, чтобы противодействовать вражеской тактической авиации, держать ее на расстоянии, насколько это возможно сковывать действия вражеских "сушек", а при случае - уничтожать противника!

Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий".

Детали: Олещук напомнил, что и украинские летчики ежедневно выполняют боевые задачи, героически уничтожая оккупанта.

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Защитники украинского неба платят высокую цену, чтобы сдерживать агрессора и уничтожать его в воздухе, на земле и на море.

Генерал-лейтенант поблагодарил "всех, кто в строю, всех, кто помогает" и особо отметил огромный вклад тысяч добровольцев в сохранение будущего украинского народа.

Почему это важно: Международные медиа заявили об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска в Донецкой области. Вооруженные силы Украины эту информацию не комментировали.

Напомним, что дивизион ЗРК Patriot (или батарея) состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами разных типов.

Темы: PatriotВоздушные силы ВСУвойна
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