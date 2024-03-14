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На Харківщині є перебої із ТБ та радіосигналом, але частину обʼєктів уже відновили

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 березня 2024, 13:46
На Харківщині є перебої із ТБ та радіосигналом, але частину обʼєктів уже відновили
ілюстративне фото Unsplash

Внаслідок цілеспрямованих ударів ворожих безпілотників по теле- і радіоінфраструктурі Харківської області в ніч на 14 березня у кількох районах є проблеми з ТБ і радіосигналом.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За даними Синєгубова, станом на 12.30 є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів уже відновили.

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Він запевнив, що всі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни.

Водночас в ОВА не виключають, що окупанти будуть завдавати повторних ударів.

Пряма мова: "Маємо бути готові до оперативного реагування. Звертаємося до жителів Харківщини: довіряйте офіційним джерелам інформації!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В ніч на 14 березня російські окупанти завдали масованої атаки безпілотниками по об'єктах телевізійної інфраструктури Харківської області.

Також внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічних об'єктах Сумської області в деяких районах зник теле і радіосигнал, ОВА попередила про можливі перебої мобільного зв'язку.

Теми: Харківська областьвійна
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