На Харківщині є перебої із ТБ та радіосигналом, але частину обʼєктів уже відновили
Внаслідок цілеспрямованих ударів ворожих безпілотників по теле- і радіоінфраструктурі Харківської області в ніч на 14 березня у кількох районах є проблеми з ТБ і радіосигналом.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: За даними Синєгубова, станом на 12.30 є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів уже відновили.
Він запевнив, що всі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни.
Водночас в ОВА не виключають, що окупанти будуть завдавати повторних ударів.
Пряма мова: "Маємо бути готові до оперативного реагування. Звертаємося до жителів Харківщини: довіряйте офіційним джерелам інформації!".
Нагадаємо: В ніч на 14 березня російські окупанти завдали масованої атаки безпілотниками по об'єктах телевізійної інфраструктури Харківської області.
Також внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічних об'єктах Сумської області в деяких районах зник теле і радіосигнал, ОВА попередила про можливі перебої мобільного зв'язку.