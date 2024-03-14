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На Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом, но часть объектов уже восстановили

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 13:46
На Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом, но часть объектов уже восстановили
иллюстративное фото Unsplash

Вследствие целенаправленных ударов вражеских беспилотников по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области в ночь на 14 марта в нескольких районах есть проблемы с ТВ и радиосигналом.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По данным Синегубова, по состоянию на 12.30 есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили.

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Он заверил, что все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в кратчайшие сроки.

В то же время в ОВА не исключают, что оккупанты будут наносить повторные удары.

Прямая речь: "Должны быть готовы к оперативному реагированию. Обращаемся к жителям Харьковщины: доверяйте официальным источникам информации!".

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Напомним: В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.

Также в результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области в некоторых районах исчез теле и радиосигнал, ОВА предупредила о возможных перебоях мобильной связи.

Темы: Харьковская областьвойна
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