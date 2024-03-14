На Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом, но часть объектов уже восстановили
Вследствие целенаправленных ударов вражеских беспилотников по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области в ночь на 14 марта в нескольких районах есть проблемы с ТВ и радиосигналом.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Детали: По данным Синегубова, по состоянию на 12.30 есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили.
Он заверил, что все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в кратчайшие сроки.
В то же время в ОВА не исключают, что оккупанты будут наносить повторные удары.
Прямая речь: "Должны быть готовы к оперативному реагированию. Обращаемся к жителям Харьковщины: доверяйте официальным источникам информации!".
Напомним: В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.
Также в результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области в некоторых районах исчез теле и радиосигнал, ОВА предупредила о возможных перебоях мобильной связи.