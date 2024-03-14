Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають "проявити політичну волю" та надати Україні необхідну кількість зброї та боєприпасів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Столтенберга під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації
Деталі: Столтенберг зазначив, що надана країнами-членами НАТО безпрецедентна допомога для України допомогла їй вистояти як суверенній незалежній державі.
"Але Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. В українців не закінчується хоробрість, але закінчуються боєприпаси. Усі разом ми маємо спроможності для того, щоб надати Україні те, чого вона потребує, а зараз ми маємо проявити політичну волю для того, щоб зробити це.
Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні", – наголосив генсек НАТО.
"Зараз дуже важливий момент. І було би тяжкою історичною помилкою допустити, щоб Путін взяв гору", – підкреслив Столтенберг.
У виступі він також навів результати опитування, проведеного в усіх країнах-членах, згдіно з яким дві третини респондентів – за подальшу підтримку України.
Також опитування засвідчило високий рівень підтримки членства цих країн у НАТО, в тому числі у США.
Читайте також спільну статтю голів МЗС Чехії та Польщі: "Українці сміливі, але не можуть бути надлюдьми".