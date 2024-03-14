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Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 15:41
Столтенберг закликав союзників пришвидшити постачання зброї та боєприпасів Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають "проявити політичну волю" та надати Україні необхідну кількість зброї та боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Столтенберга під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації

Деталі: Столтенберг зазначив, що надана країнами-членами НАТО безпрецедентна допомога для України допомогла їй вистояти як суверенній незалежній державі. 

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"Але Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. В українців не закінчується хоробрість, але закінчуються боєприпаси. Усі разом ми маємо спроможності для того, щоб надати Україні те, чого вона потребує, а зараз ми маємо проявити політичну волю для того, щоб зробити це.

Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні", – наголосив генсек НАТО.

"Зараз дуже важливий момент. І було би тяжкою історичною помилкою допустити, щоб Путін взяв гору", – підкреслив Столтенберг. 

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У виступі він також навів результати опитування, проведеного в усіх країнах-членах, згдіно з яким дві третини респондентів – за подальшу підтримку України

Також опитування засвідчило високий рівень підтримки членства цих країн у НАТО, в тому числі у США.

Читайте також спільну статтю голів МЗС Чехії та Польщі: "Українці сміливі, але не можуть бути надлюдьми".

Теми: НАТОзброявійна
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