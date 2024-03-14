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Столтенберг призвал союзников ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 15:41
Столтенберг призвал союзников ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны "проявить политическую волю" и предоставить Украине необходимое количество оружия и боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Столтенберга во время презентации годового отчета с оценкой ситуации

Детали: Столтенберг отметил, что предоставленная странами-членами НАТО беспрецедентная помощь для Украины помогла ей выстоять как суверенному независимому государству.

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"Но Украина нуждается в еще большей поддержке, и эта поддержка нужна сейчас. У украинцев не заканчивается храбрость, но заканчиваются боеприпасы. Все вместе мы имеем возможности для того, чтобы предоставить Украине то, в чем она нуждается, а сейчас мы должны проявить политическую волю для того, чтобы сделать это. Все союзники должны глубже заглянуть в склады и поставлять быстрее. Каждый день задержки имеет реальные последствия на поле боя в Украине", – подчеркнул генсек НАТО.

"Сейчас очень важный момент. И было бы тяжелой исторической ошибкой допустить, чтобы Путин взял верх", – подчеркнул Столтенберг.

В выступлении он также привел результаты опроса, проведенного во всех странах-членах, согласно которому две трети респондентов – за дальнейшую поддержку Украины.

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Также опрос показал высокий уровень поддержки членства этих стран в НАТО, в том числе в США.

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Темы: НАТОоружиевойна
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