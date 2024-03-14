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У Грайвороні на Бєлгородщині проводитимуть евакуацію населення – перехоплення ГУР

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 березня 2024, 16:12
У Грайвороні на Бєлгородщині проводитимуть евакуацію населення – перехоплення ГУР
Грайворон на мапі. скриншот

За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ таки проводитиме евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Джерело: перехоплення розмови мешканки РФ, фрагмент якого надав УП співрозмовник у ГУР МОУ

Деталі: Перехоплення розмови місцевої мешканки свідчить, що населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуюють.

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Пряма мова: "Дядя написал, короче, что автобусы стоят или едут. Грайворон эвакуируют.

Мне мама позвонила, Дима позвонил. Сказали, что эвакуируют".

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Деталі: Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков о 14.18 повідомив у Telegram, що "Грайворонський міський округ зазнав повторної атаки з боку ЗСУ" (російська влада продовжує наполегливо не визнавати, що їй протистоять російські добровольці -ред.). За його словами, в місті є поранені.

О 15.30 він написав, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки.

Що передувало: 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

О 10.30 14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.

Теми: Росіявійна
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