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Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Альона Мазуренко Середа, 13 березня 2024, 13:17
Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську
ілюстративне фото "Свобода Росії"

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.

Джерело: спільна заява Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", прокремлівське видання "ТАСС"

Дослівно: "Спільна заява Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону.

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Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.

Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!

У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ.

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Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути міста.

Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини".

Деталі: Тим часом влада Курської області запровадила нове оповіщення для населення в разі атаки БПЛА.

У денний час, із 6:00 до 23:00, вмикатиметься звукова система сповіщення населення, цілодобово надходитимуть СМС і push-повідомлення, відбудеться перехоплення телесигналу.

Наразі у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголошено ракетну небезпеку.

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Теми: Росіявійна
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