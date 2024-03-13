Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську
Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
Джерело: спільна заява Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", прокремлівське видання "ТАСС"
Дослівно: "Спільна заява Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону.
Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.
Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!
У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ.
Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути міста.
Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини".
Деталі: Тим часом влада Курської області запровадила нове оповіщення для населення в разі атаки БПЛА.
У денний час, із 6:00 до 23:00, вмикатиметься звукова система сповіщення населення, цілодобово надходитимуть СМС і push-повідомлення, відбудеться перехоплення телесигналу.
Наразі у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголошено ракетну небезпеку.
Нагадаємо:
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.
- Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області.
- Засновник РДК розповів, що бійці корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.
- Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам Росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".