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В Грайвороне на Белгородщине будут проводить эвакуацию населения – перехват ГУР

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 16:12
В Грайвороне на Белгородщине будут проводить эвакуацию населения – перехват ГУР
Грайворон на карте. скриншот

По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ таки будут проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.

Источник: перехват разговора жительницы РФ, фрагмент которого предоставил УП собеседник в ГУР МОУ

Детали: Перехват разговора местной жительницы свидетельствует, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.

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Прямая речь: "Дядя написал, короче, что автобусы стоят или едут. Грайворон эвакуируют.

Мне мама позвонила, Дима позвонил. Сказали, что эвакуируют".

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Детали: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 14.18 сообщил в Telegram, что "Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ" (российские власти продолжают упорно не признавать, что им противостоят российские добровольцы -ред.). По его словам, в городе есть раненые.

В 15.30 он написал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Что предшествовало: 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.

В 10.30 14 марта глава и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часа откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.

Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

Темы: Росcиявойна
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