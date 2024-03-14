Влада РФ використовує мешканців Бєлгородської та Курської областей як "живий щит" – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що російська влада не дозволяє евакуюватись мешканцям Бєлгородської та Курської областей та використовує їх в якості "живого щита".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Влада (РФ – ред.) намагається використовувати вчергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим".

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Деталі: За його словами, низка перехоплень як між російськими силовиками, так і місцевим населенням свідчить, що транспортні вузли оточені, стоять блокпости.

Також влада погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи.

Сьогодні ж легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон анонсували "обмежену військову операцію" і закликали мешканців прикордоння до евакуації.

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У зв′язку з цим російські добровольці відкрили гуманітарний коридор для цивільних і російських військовослужбовців із 21.00 сьогоднішнього дня до 7.00 ранку 15 березня.

Що передувало: