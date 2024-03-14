Влада РФ використовує мешканців Бєлгородської та Курської областей як "живий щит" – ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що російська влада не дозволяє евакуюватись мешканцям Бєлгородської та Курської областей та використовує їх в якості "живого щита".
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Влада (РФ – ред.) намагається використовувати вчергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим".
Деталі: За його словами, низка перехоплень як між російськими силовиками, так і місцевим населенням свідчить, що транспортні вузли оточені, стоять блокпости.
Також влада погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи.
Сьогодні ж легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон анонсували "обмежену військову операцію" і закликали мешканців прикордоння до евакуації.
У зв′язку з цим російські добровольці відкрили гуманітарний коридор для цивільних і російських військовослужбовців із 21.00 сьогоднішнього дня до 7.00 ранку 15 березня.
Що передувало:
- 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
- О 10.30 14 березня глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
- Згодом в РДК закликали усіх жителів Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.