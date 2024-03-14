Власти РФ используют жителей Белгородской и Курской областей как "живой щит" - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что российские власти не позволяют эвакуироваться жителям Белгородской и Курской областей и используют их в качестве "живого щита".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Власть (РФ - ред.) пытается использовать в очередной раз мирных жителей, своих же сограждан, как "живой щит" для того, чтобы защищать российский террористический режим".

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Детали: По его словам, ряд перехватов как между российскими силовиками, так и местным населением свидетельствует, что транспортные узлы окружены, стоят блокпосты.

Также власти угрожают людям как штрафными санкциями, так и увольнением с работы.

Сегодня же легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон анонсировали "ограниченную военную операцию" и призвали жителей приграничья к эвакуации.

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В связи с этим российские добровольцы открыли гуманитарный коридор для гражданских и российских военнослужащих с 21.00 сегодняшнего дня до 7.00 утра 15 марта.

Что предшествовало: