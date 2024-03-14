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Власти РФ используют жителей Белгородской и Курской областей как "живой щит" - ГУР

Станислав ПогориловЧетверг, 14 марта 2024, 21:03
Власти РФ используют жителей Белгородской и Курской областей как живой щит - ГУР
Андрей Юсов, фото: Getty Images

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что российские власти не позволяют эвакуироваться жителям Белгородской и Курской областей и используют их в качестве "живого щита".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Власть (РФ - ред.) пытается использовать в очередной раз мирных жителей, своих же сограждан, как "живой щит" для того, чтобы защищать российский террористический режим".

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Детали: По его словам, ряд перехватов как между российскими силовиками, так и местным населением свидетельствует, что транспортные узлы окружены, стоят блокпосты.

Также власти угрожают людям как штрафными санкциями, так и увольнением с работы.

Сегодня же легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон анонсировали "ограниченную военную операцию" и призвали жителей приграничья к эвакуации.

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В связи с этим российские добровольцы открыли гуманитарный коридор для гражданских и российских военнослужащих с 21.00 сегодняшнего дня до 7.00 утра 15 марта.

Что предшествовало: 

  • 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
  • В 10.30 14 марта глава и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часа откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.
  • Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

Темы: Росcиявойна
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