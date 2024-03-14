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Макрон пообіцяв, що французи не підуть у наступ на РФ у разі відправлення військ в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 21:58
Макрон пообіцяв, що французи не підуть у наступ на РФ у разі відправлення військ в Україну
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі можливого відправлення західних військ в Україну французькі сили не будуть іти в наступ проти Росії.

Джерело: Макрон в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Макрона: "Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією".

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Деталі: За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", – запевнив він.

Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

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Пряма мова Макрона: "Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла".

Нагадаємо: Французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну

Теми: ФранціяУкраїнаРосіяДАІ
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