Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон пообещал, что французы не пойдут в наступление на РФ в случае отправки войск в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 21:58
Макрон пообещал, что французы не пойдут в наступление на РФ в случае отправки войск в Украину
Эмманюэль Макрон, фото: Getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае возможной отправки западных войск в Украину французские силы не будут идти в наступление против России.

Источник: Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией".

Реклама:

Детали: По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность - это кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", - заверил он.

Французский президент, объясняя нарушение им идеи о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейской земле".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Макрона: "Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила".

Напомним: Французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статьеУрок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину

Темы: ФранцияУкраинаРосcияГАИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теракт в Подмосковье: жертв уже 133, в РФ заговорили о смертной казни

фотоСпасли только колокольню: во Львовской области сгорела деревянная церковь ХІХ века

ГУР отвергает обвинения Путина, что террористы ехали в Украину

Франко-немецкий производитель оружия создаст предприятие в Украине

фотоНа росТВ показали фейк с Даниловым, который якобы подтверждает причастность Украины к теракту

Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Все новости...
Франция
Ле Пен, которую ранее называли "подругой Путина", жестко раскритиковала Россию за войну
Politico: Шольц, Макрон и Туск встретятся, чтобы обсудить свои позиции по поддержке Украины
Зеленский заверил, что французские солдаты "не будут умирать в Украине"
Последние новости
16:38
Российская нефть начала чувствовать давление санкций
16:18
Теракт в Подмосковье: жертв уже 133, в РФ заговорили о смертной казни
15:56
Беларусские спецслужбы помогали РФ ловить подозреваемых в теракте на своей границе
15:53
фотоСпасли только колокольню: во Львовской области сгорела деревянная церковь ХІХ века
15:42
Макрон: Ошибочно считать, что РФ остановится на Донбассе и в Крыму
15:27
Украина вывела из строя не менее 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – разведка Британии
15:25
В МОН назвали количество малых школ, которые государство перестанет финансировать с 2025 года
15:23
Прыжки в воду: украинки Байло и Лыскун завоевали бронзу на этапе Кубка мира
14:57
ГУР отвергает обвинения Путина, что террористы ехали в Украину
14:43
В Испании временно заблокировали Telegram
Все новости...
Реклама: