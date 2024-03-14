Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Вінниччині. Загинула людина, є поранені
Четвер, 14 березня 2024, 23:42
На Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені.
Джерело: голова ОВА Сергій Борзов
Пряма мова: "На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби".
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Оновлено о 23:41: Борзов уточнив, що внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині одна людина загинула, ще 4 госпіталізовані.
Пряма мова: "На місці події працюють усі служби. Тривають роботи по розбору завалів. Подробиці згодом".
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