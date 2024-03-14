Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Вінниччині. Загинула людина, є поранені

На Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені.

Джерело: голова ОВА Сергій Борзов

Пряма мова: "На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби".

Реклама:

Оновлено о 23:41: Борзов уточнив, що внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині одна людина загинула, ще 4 госпіталізовані.

Пряма мова: "На місці події працюють усі служби. Тривають роботи по розбору завалів. Подробиці згодом".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 14 березня російські війська запустили ударні БпЛА з півдня.