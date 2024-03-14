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Вражеский БпЛА попал в жилой дом Винницкой области. Погиб человек, есть раненые

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 марта 2024, 23:42
Вражеский БпЛА попал в жилой дом Винницкой области. Погиб человек, есть раненые
Последствия атаки российского беспилотника в Винницкой области. Фото - Сергей Борзов

В Винницкой области русский дрон попал в жилой дом, один человек погиб, четверо пострадали.

Источник: председатель ОВА Сергей Борзов

Дословно: "В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. 3 человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы".

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Обновлено в 23:41: Борзов уточнил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области один человек погиб, еще 4 госпитализированы.

Прямая речь: "На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Подробности впоследствии".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Вечером 14 марта российские войска запустили ударные БПЛА с юга.

Темы: беспилотникиШахедВинницкая область
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