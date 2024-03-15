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Остін вирушить у Німеччину на 20-й "Рамштайн" – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 березня 2024, 06:26
Остін вирушить у Німеччину на 20-й Рамштайн – Пентагон
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить у Німеччину на очне засідання Контактної групи з питань оборони України наступного тижня.

Джерело: заява заступниці речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує Укрінформ

Пряма мова: "У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн".

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Деталі: Сінгх зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн.

Вони обговорять продовження війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

Теми: РамштайнСШАНімеччина
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