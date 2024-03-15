Остин отправится в Германию на 20-й "Рамштайн" – Пентагон
Пятница, 15 марта 2024, 06:26
Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на очное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на следующей неделе.
Источник: заявление заместителя спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ
Прямая речь: "В понедельник министр обороны Остин отбудет в Германию, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун проведут 20-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн".
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Детали: Сингх отметила, что на заседании ожидается участие министров обороны и высокопоставленных военных руководителей из около 50 стран.
Они обсудят продолжение войны в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.