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Остин отправится в Германию на 20-й "Рамштайн" – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 15 марта 2024, 06:26
Остин отправится в Германию на 20-й Рамштайн – Пентагон
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на очное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на следующей неделе.

Источник: заявление заместителя спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В понедельник министр обороны Остин отбудет в Германию, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун проведут 20-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн".

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Детали: Сингх отметила, что на заседании ожидается участие министров обороны и высокопоставленных военных руководителей из около 50 стран.

Они обсудят продолжение войны в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.

Темы: РамштайнСШАГермания
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