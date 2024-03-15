На окупованих територіях росіяни примушують голосувати мігрантів з Центральної Азії – спротив
П'ятниця, 15 березня 2024, 06:52
За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни примушують голосувати мігрантів з Центральної Азії.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих.
Реклама:
Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів".
Деталі: У спротиві додають, що цим мігрантам за похід на дільницю обіцяють додатковий вихідний.
Нагадаємо: Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії на тимчасово окупованих територіях наприкінці минулого року перевищила 100 тисяч людей.
ВІДЕО ДНЯ