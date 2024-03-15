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На окупованих територіях росіяни примушують голосувати мігрантів з Центральної Азії – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 березня 2024, 06:52
На окупованих територіях росіяни примушують голосувати мігрантів з Центральної Азії – спротив
ілюстративне фото orientalexpress

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни примушують голосувати мігрантів з Центральної Азії.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Вже з 15 березня на ТОТ стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих.

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Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів".

Деталі: У спротиві додають, що цим мігрантам за похід на дільницю обіцяють додатковий вихідний.

Нагадаємо: Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії на тимчасово окупованих територіях наприкінці минулого року перевищила 100 тисяч людей.

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Теми: окупаціяРосіявибори
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