На оккупированных территориях россияне заставляют голосовать мигрантов из Центральной Азии – ЦНС
Пятница, 15 марта 2024, 06:52
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне заставляют голосовать мигрантов из Центральной Азии.
Источник: ЦНС
Дословно: "Уже с 15 марта на ВОТ стартует избирательный фарс, который игнорирует подавляющее количество местных.
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Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов".
Детали: В сопротивлении добавляют, что этим мигрантам за поход на участок обещают дополнительный выходной.
Напомним: Общее количество мигрантов из Центральной Азии на временно оккупированных территориях в конце прошлого года превысило 100 тысяч человек.
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