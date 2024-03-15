По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне заставляют голосовать мигрантов из Центральной Азии.

Источник: ЦНС

Дословно: "Уже с 15 марта на ВОТ стартует избирательный фарс, который игнорирует подавляющее количество местных.

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Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов".

Детали: В сопротивлении добавляют, что этим мигрантам за поход на участок обещают дополнительный выходной.

Напомним: Общее количество мигрантов из Центральной Азии на временно оккупированных территориях в конце прошлого года превысило 100 тысяч человек.