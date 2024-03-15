Сили ППО знищили вночі усі 27 ворожих "Шахедів", які атакували Україну

Вночі ворог атакував Україну 27 "Шахедами", їх усі знищили сили української ППО.

Джерело: ранкове зведення Генштабу, Повітряні сили ЗСУ у Facebook

Деталі: Повітряні сили ЗСУ уточнили, що у ніч на 15 березня окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні.

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Усі 27 ворожих дронів вдалося збити.

"Шахеди" знищували у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.