Силы ПВО уничтожили ночью все 27 вражеских "Шахедов", которые атаковали Украину
Пятница, 15 марта 2024, 06:54
Ночью враг атаковал Украину 27 "Шахедами", их все уничтожила украинская ПВО.
Источник: утренняя сводка Генштаба, Воздушные силы ВСУ в Facebook
Детали: Воздушные силы ВСУ уточнили, что в ночь на 15 марта оккупанты ударили 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областях, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27-ю ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине.
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Все 27 вражеских дронов удалось сбить.
"Шахеды" уничтожали в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.