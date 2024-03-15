Силы ПВО уничтожили ночью все 27 вражеских "Шахедов", которые атаковали Украину

Ночью враг атаковал Украину 27 "Шахедами", их все уничтожила украинская ПВО.

Источник: утренняя сводка Генштаба, Воздушные силы ВСУ в Facebook

Детали: Воздушные силы ВСУ уточнили, что в ночь на 15 марта оккупанты ударили 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областях, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27-ю ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине.

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Все 27 вражеских дронов удалось сбить.

"Шахеды" уничтожали в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.