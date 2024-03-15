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Росіяни атакували на 6 напрямках, за добу на фронті було понад 70 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 15 березня 2024, 07:21
Росіяни атакували на 6 напрямках, за добу на фронті було понад 70 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, найгарячіше було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках, росіяни завдали 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, 65 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з РСЗВ, загалом за добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка, Дмитрівка Чернігівської області; Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області; Роздолівка, Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області".

Деталі: Під артилерійським вогнем були близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.  

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак загарбників в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби загарбники  здійснили один штурм, успіху не мали.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу росіян.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька областьГенштаб
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