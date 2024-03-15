Россияне атаковали на 6 направлениях, за сутки на фронте было более 70 боестолкновений − Генштаб

Оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, горячее всего было на Новопавловском и Авдеевском направлениях, россияне нанесли 16 ракетных и 130 авиационных ударов, 65 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из РСЗО, всего за сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 15 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренки, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздоловка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Вольное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области".

Детали: Под артиллерийским огнем были около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 16 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где оккупанты при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских войск.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак захватчиков в районах Богдановки Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 24 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 7 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки захватчики совершили один штурм, успеха не имели.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава россиян.