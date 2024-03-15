ЗСУ за добу знешкодили 580 окупантів та 15 артилерійських систем - Генштаб
П'ятниця, 15 березня 2024, 08:13
За минулу добу Сили оборони знешкодили 580 окупантів, 11 бойових броньованих машин, а також 15 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 428 420 (+580) осіб,
- танків ‒ 6758 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11) од,
- артилерійських систем – 10580 (+15) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 717 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34),
- крилатих ракет ‒ 1920 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34) од,
- спеціальної техніки ‒ 1711 (+3)