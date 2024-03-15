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ВСУ за сутки обезвредили 580 оккупантов и 15 артиллерийских систем - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 15 марта 2024, 08:13
ВСУ за сутки обезвредили 580 оккупантов и 15 артиллерийских систем - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 580 оккупантов, 11 боевых бронированных машин, а также 15 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 428 420 (+580) человек,
  • танков - 6758 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 12949 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 10580 (+15) ед,
  • РСЗО - 1017 (+0) ед,
  • средств ПВО - 717 (+0) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 (+34),
  • крылатых ракет - 1920 (+0),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34) ед,
  • специальной техники - 1711 (+3)

Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
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