ВСУ за сутки обезвредили 580 оккупантов и 15 артиллерийских систем - Генштаб
Пятница, 15 марта 2024, 08:13
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 580 оккупантов, 11 боевых бронированных машин, а также 15 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 428 420 (+580) человек,
- танков - 6758 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 12949 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 10580 (+15) ед,
- РСЗО - 1017 (+0) ед,
- средств ПВО - 717 (+0) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 (+34),
- крылатых ракет - 1920 (+0),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34) ед,
- специальной техники - 1711 (+3)