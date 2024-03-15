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Сирський побував на Авдіївському напрямку: Вжили заходів для зміцнення оборони

Ірина БалачукП'ятниця, 15 березня 2024, 08:44
Сирський побував на Авдіївському напрямку: Вжили заходів для зміцнення оборони
Олександр Сирський. Фото з Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що побував на одному з найгарячіших напрямків на фронті − Авдіївському, − де разом з командирами розглянув оптимальні варіанти дій українських військ та заходів для зміцнення оборони.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова головнокомандувача: "Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку".

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Деталі: За словами Сирського, росіяни свої наступальні дії підтримують інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація окупантів періодично наносить удари КАБами з відстані 40 − 50 км, а свої артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку росіяни прикривають засобами РЕБ.

Сирський додав, що присвятив свою роботу на фронті організації "найбільш ефективних способів ведення оборони".

"Спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку. Продовжуємо роботу", − підсумував головнокомандувач.

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Теми: СирськийАвдіївкавійна
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