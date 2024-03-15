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Сырский побывал на Авдеевском направлении: Приняли меры для укрепления обороны

Ирина БалачукПятница, 15 марта 2024, 08:44
Сырский побывал на Авдеевском направлении: Приняли меры для укрепления обороны
Александр Сырский. Фото из Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что побывал на одном из самых горячих направлений на фронте − Авдеевском, − где вместе с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий украинских войск и меры по укреплению обороны.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь главнокомандующего: "Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке".

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Детали: По словам Сырского, россияне свои наступательные действия поддерживают интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация оккупантов периодически наносит удары КАБами с расстояния 40 − 50 км, а свои артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка россияне прикрывают средствами РЭБ.

Сырский добавил, что посвятил свою работу на фронте организации "наиболее эффективных способов ведения обороны".

"Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами. Были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении. Продолжаем работу", − подытожил главнокомандующий.

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Темы: СырскийАвдеевкавойна
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