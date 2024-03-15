Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області РФ – джерело
П'ятниця, 15 березня 2024, 09:58
У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР
Деталі: Джерело УП зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження.
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Окремо наш співрозмовник наголосив, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.
ГУРкіт на Росії триває. Дрони української розвідки уразили НПЗ в Калузькій області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2024
відео з російських соцмереж pic.twitter.com/j8qaFTL61j
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