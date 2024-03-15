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Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області РФ – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 березня 2024, 09:58
Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області РФ – джерело
«Первый завод» у селищі Полотняний завод Калузької області РФ. Фото - Яндекс

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: Джерело УП зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження.

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Окремо наш співрозмовник наголосив, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

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Теми: безпілотникиГУРвійнаРосія
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