Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області РФ – джерело

У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: Джерело УП зазначило, що дрони досягли поставленої мети і завдали ураження.

Реклама:

Окремо наш співрозмовник наголосив, що це підприємство путінський режим використовував у військових цілях.

ГУРкіт на Росії триває. Дрони української розвідки уразили НПЗ в Калузькій області.

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/j8qaFTL61j — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Атаки на російські НПЗ за два дні торкнулись понад 10% виробничих потужностей.

Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю