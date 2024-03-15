Дроны ГУР поразили завод по переработке нефти в Калужской области РФ – источник
Пятница, 15 марта 2024, 09:58
В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали предприятие "Первый завод" в Калужской области РФ, которое занимается переработкой нефти.
Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР
Детали: Источник УП отметил, что дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение.
Реклама:
Отдельно наш собеседник отметил, что это предприятие путинский режим использовал в военных целях.
ГУРкіт на Росії триває. Дрони української розвідки уразили НПЗ в Калузькій області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2024
відео з російських соцмереж pic.twitter.com/j8qaFTL61j
ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало: Атаки на российские НПЗ за два дня коснулись более 10% производственных мощностей.
Знать больше: "Бавовна пылала и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю