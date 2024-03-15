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Дроны ГУР поразили завод по переработке нефти в Калужской области РФ – источник

Валентина РоманенкоПятница, 15 марта 2024, 09:58
Дроны ГУР поразили завод по переработке нефти в Калужской области РФ – источник
«Первый завод» в посёлке Полотняный завод Калужской области РФ. Фото - Яндекс

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали предприятие "Первый завод" в Калужской области РФ, которое занимается переработкой нефти.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Детали: Источник УП отметил, что дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение.

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Отдельно наш собеседник отметил, что это предприятие путинский режим использовал в военных целях.

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Темы: беспилотникиГУРвойнаРосcия
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