Дроны ГУР поразили завод по переработке нефти в Калужской области РФ – источник

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали предприятие "Первый завод" в Калужской области РФ, которое занимается переработкой нефти.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Детали: Источник УП отметил, что дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение.

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Отдельно наш собеседник отметил, что это предприятие путинский режим использовал в военных целях.

ГУРкіт на Росії триває. Дрони української розвідки уразили НПЗ в Калузькій області.

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/j8qaFTL61j — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2024

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Что предшествовало: Атаки на российские НПЗ за два дня коснулись более 10% производственных мощностей.

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