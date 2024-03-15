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Макрон відповів на ядерні погрози Путіна: Ми готові

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 10:53
Макрон відповів на ядерні погрози Путіна: Ми готові
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон у відповідь на нові погрози російського президента Володимира Путіна щодо готовності РФ до ядерної війни, нагадав, що Франція є "ядерною силою" і недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Пряма мова Макрона: "Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина".

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Деталі: В інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2 французький лідер зазначив, що недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".

За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, адже це покладає "на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".
  • Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.
  • 29 лютого Владімір Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

Теми: МакронПутінядерна зброя
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