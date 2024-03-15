Макрон відповів на ядерні погрози Путіна: Ми готові

Президент Франції Емманюель Макрон у відповідь на нові погрози російського президента Володимира Путіна щодо готовності РФ до ядерної війни, нагадав, що Франція є "ядерною силою" і недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Пряма мова Макрона: "Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина".

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Деталі: В інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2 французький лідер зазначив, що недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".

За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, адже це покладає "на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".

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