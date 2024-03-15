Макрон ответил на ядерные угрозы Путина: Мы готовы
Пятница, 15 марта 2024, 10:53
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на новые угрозы российского президента Владимира Путина относительно готовности РФ к ядерной войне, напомнил, что Франция является "ядерной силой" и неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro
Прямая речь Макрона: "Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина".
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Детали: В интервью телеканалам TF1 и France 2 французский лидер отметил, что неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".
По его словам, когда речь идет о ядерном оружии, не нужно много слов, ведь это возлагает "на нас ответственность никогда не прибегать к эскалации".
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".
- Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.
- 29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.