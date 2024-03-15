Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон ответил на ядерные угрозы Путина: Мы готовы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 10:53
Макрон ответил на ядерные угрозы Путина: Мы готовы
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на новые угрозы российского президента Владимира Путина относительно готовности РФ к ядерной войне, напомнил, что Франция является "ядерной силой" и неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь Макрона: "Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина".

Реклама:

Детали: В интервью телеканалам TF1 и France 2 французский лидер отметил, что неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".

По его словам, когда речь идет о ядерном оружии, не нужно много слов, ведь это возлагает "на нас ответственность никогда не прибегать к эскалации".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".
  • Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.
  • 29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.

Темы: МакронПутинядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Макрон
Макрон обещает приехать в Украину "с конкретными решениями" по войне
Макрон: У нас нет лимитов, мы будем реагировать на поведение России
Политики Франции раскритиковали интервью Макрона о поддержке Украины
Последние новости
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
17:08
Закон в штате Теннесси будет защищать музыкальную индустрию от искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама: