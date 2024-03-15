Макрон ответил на ядерные угрозы Путина: Мы готовы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на новые угрозы российского президента Владимира Путина относительно готовности РФ к ядерной войне, напомнил, что Франция является "ядерной силой" и неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь Макрона: "Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина".

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Детали: В интервью телеканалам TF1 и France 2 французский лидер отметил, что неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".

По его словам, когда речь идет о ядерном оружии, не нужно много слов, ведь это возлагает "на нас ответственность никогда не прибегать к эскалации".

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