Омбудсман Лубінець вимагає розслідування діяльності російського Червоного хреста
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав лист до Міжнародної федерації Червоного хреста із закликом провести прозоре розслідування діяльності російського ЧХ, який, імовірно, порушує принципи діяльності цієї організації, зокрема, принцип нейтральності.
Джерело: Лубінець у Telegram
Деталі: Омбудсман зазначає, що нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент осійського Червоного хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" оррганізації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".
Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на тимчасово окупованих територіях України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії, каже Лубінець.
Тож, це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації, додає він.
Пряма мова: "Як омбудсман України, я вже направив лист до Міжнародної федерації Червоного хреста і червоного півмісяця з тим, щоб:
- Такі дії були публічно засуджені.
- Було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного хреста.
- На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.
- У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.
Нагадаю, що РЧХ є частиною Міжнародної федерації червоного хреста і червоного півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу "нейтральності".
Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!
Сподіваюся на миттєву публічну реакцію МФЧХ!".