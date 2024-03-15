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Омбудсман Лубінець вимагає розслідування діяльності російського Червоного хреста

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 березня 2024, 10:55
Омбудсман Лубінець вимагає розслідування діяльності російського Червоного хреста
Російський Червоний Хрест. фото РЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав лист до Міжнародної федерації Червоного хреста із закликом провести прозоре розслідування діяльності російського ЧХ, який, імовірно, порушує принципи діяльності цієї організації, зокрема, принцип нейтральності.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Омбудсман зазначає, що нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент осійського Червоного хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" оррганізації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".

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Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на тимчасово окупованих територіях України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії, каже Лубінець.

Тож, це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації, додає він.

Пряма мова: "Як омбудсман України, я вже направив лист до Міжнародної федерації Червоного хреста і червоного півмісяця з тим, щоб:

ВІДЕО ДНЯ
  1. Такі дії були публічно засуджені.
  2. Було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного хреста.
  3. На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.
  4. У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

Нагадаю, що РЧХ є частиною Міжнародної федерації червоного хреста і червоного півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу "нейтральності".

Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!

Сподіваюся на миттєву публічну реакцію МФЧХ!".

Теми: Червоний Хрествійнаправа людини
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