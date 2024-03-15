Омбудсман Лубінець вимагає розслідування діяльності російського Червоного хреста

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав лист до Міжнародної федерації Червоного хреста із закликом провести прозоре розслідування діяльності російського ЧХ, який, імовірно, порушує принципи діяльності цієї організації, зокрема, принцип нейтральності.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Омбудсман зазначає, що нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент осійського Червоного хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" оррганізації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".

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Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на тимчасово окупованих територіях України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії, каже Лубінець.

Тож, це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації, додає він.

Пряма мова: "Як омбудсман України, я вже направив лист до Міжнародної федерації Червоного хреста і червоного півмісяця з тим, щоб:

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Такі дії були публічно засуджені. Було проведене прозоре розслідування дій російського Червоного хреста. На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві. У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

Нагадаю, що РЧХ є частиною Міжнародної федерації червоного хреста і червоного півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу "нейтральності".

Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!

Сподіваюся на миттєву публічну реакцію МФЧХ!".