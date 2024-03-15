Омбудсмен Лубинец требует расследования деятельности российского Красного креста

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в Международную федерацию Красного креста с призывом провести прозрачное расследование деятельности российского КК, который, вероятно, нарушает принципы деятельности этой организации, в частности, принцип нейтральности.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Омбудсмен отмечает, что недавно в сети появилась информация, что президент российского Красного креста (РКК) имеет отношение к пропутинской "патриотической" оррганизации, а работники РКК рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами". Более того, РКК участвует в военных сборах и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z".

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Вероятно речь идет и о том, что РФ имеет целью, чтобы на временно оккупированных территориях Украины работали новые организации РКК, которые будут финансироваться из России, говорит Лубинец.

Поэтому, это в очередной раз доказывает, что оккупанты готовы в своих политических и военных целях использовать даже всемирное имя гуманитарной организации, добавляет он.

Прямая речь: "Как омбудсмен Украины, я уже направил письмо в Международную федерацию Красного креста и красного полумесяца с тем, чтобы:

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Такие действия были публично осуждены. Было проведено прозрачное расследование действий российского Красного креста. На время проведения расследования было приостановлено членство и участие РКК в сообществе. В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, необходимо требовать, чтобы организацию исключили из федерации.

Напомню, что РКК является частью Международной федерации Красного креста и красного полумесяца, поэтому должен соответствовать миссии и принципам движения. В частности принципу "нейтральности".

Россия не может спекулировать и использовать имя гуманитарной организации для преступных намерений!

Надеюсь на мгновенную публичную реакцию МФКК!".