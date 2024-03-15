В Одесі пролунали вибухи: є потерпілі

Квартира в Одесі, куди прилетіла російська ракета. ілюстративне фото УП

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російської Федерації, є постраждалі серед мирного населення.

Джерело: кореспонденти "Суспільного" та "Укрінформу" з місця подій, голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: Журналісти повідомляють про серію вибухів.

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Вони пролунали невдовзі після оголошення повітряної тривоги .Об 11.04 Повітряні сили попередили, що в напрямку Одеси летить ракета, невдовзі з’явилося сповіщення про загрозу балістичного озброєння для півдня.

У TG-каналах пишуть про "приліт" балістики по Одесі, однак офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста залишатись в укриттях.

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Об 11.47 оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено: Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Дані ще уточнюються.