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В Одессе прогремели взрывы: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоПятница, 15 марта 2024, 11:46
В Одессе прогремели взрывы: есть пострадавшие
Квартира в Одессе, куда прилетела российская ракета. иллюстративное фото УП

Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом Российской Федерации, есть пострадавшие среди мирного населения.

Источник: корреспонденты "Суспільного" и "Укринформа" с места событий, глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Детали: Журналисты сообщают о серии взрывов.

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Они прозвучали вскоре после объявления воздушной тревоги. В 11.04 Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы летит ракета, вскоре появилось извещение об угрозе баллистического вооружения для юга.

В TG-каналах пишут о "прилете" баллистики по Одессе, однако официального подтверждения этому пока нет.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей города оставаться в укрытиях.

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В 11.47 объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные еще уточняются.

Темы: Одессавойна
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