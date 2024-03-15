В Одессе прогремели взрывы: есть пострадавшие

Квартира в Одессе, куда прилетела российская ракета. иллюстративное фото УП

Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом Российской Федерации, есть пострадавшие среди мирного населения.

Источник: корреспонденты "Суспільного" и "Укринформа" с места событий, глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Детали: Журналисты сообщают о серии взрывов.

Реклама:

Они прозвучали вскоре после объявления воздушной тревоги. В 11.04 Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы летит ракета, вскоре появилось извещение об угрозе баллистического вооружения для юга.

В TG-каналах пишут о "прилете" баллистики по Одессе, однако официального подтверждения этому пока нет.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей города оставаться в укрытиях.

ВИДЕО ДНЯ

В 11.47 объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные еще уточняются.