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"Без опозиції. Без свободи": Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на "виборах"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 12:09
Без опозиції. Без свободи: Мішель вже привітав Путіна з перемогою на виборах
Шарль Мішель, фото: Getty Images

Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично "привітав" російського диктатора Володимира Путіна з перемогою на "виборах", хоча російська влада тільки оголосила про їхній початок.

Джерело: Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Мішеля: "Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору".

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Теми: ЄСРосіяПутінвибори
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