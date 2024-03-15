"Без опозиції. Без свободи": Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на "виборах"
П'ятниця, 15 березня 2024, 12:09
Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично "привітав" російського диктатора Володимира Путіна з перемогою на "виборах", хоча російська влада тільки оголосила про їхній початок.
Джерело: Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова Мішеля: "Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору".
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Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024
No opposition.
No freedom.
No choice.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У Єврокомісії раніше прокоментували, що дадуть оцінку російським "виборам" і визначаться з їхнім визнанням або невизнанням вже після завершення процесу.
- Держдеп США у перший день російського "голосування" засудив організацію цього процесу на окупованих територіях України.