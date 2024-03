"Без опозиції. Без свободи": Мішель вже "привітав" Путіна з перемогою на "виборах"

Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично "привітав" російського диктатора Володимира Путіна з перемогою на "виборах", хоча російська влада тільки оголосила про їхній початок.

Джерело: Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Мішеля: "Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору".

